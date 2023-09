Xbox e giochi giapponesi: Phil Spencer parla di Square Enix, Hideo Kojima ed esclusive

In una nuova intervista pubblicata da Game Watch in Giappone, il capo di Xbox, Phil Spencer, è tornato a parlare nuovamente di videogiochi giapponesi e del loro rapporto con la piattaforma Microsoft, menzionando anche Square Enix, Hideo Kojima ed eventuali esclusive.

In linea di massima, Spencer ha riferito che "sviluppatori giapponesi sono parte di Xbox Game Studios", e che a tale proposito "Ci sono giochi che non possono ancora essere annunciati, ma stiamo sviluppando nuovi titoli in collaborazione con team giapponesi".

Dunque a quanto pare ci sono giochi nipponici in sviluppo su Xbox forse anche in esclusiva, attraverso collaborazioni tra Microsoft e alcuni team, ma il capo della divisione Xbox non ha potuto approfondire la questione con maggiore precisione, al di là del già presentato Hotel Barcelona.

Per il resto, nell'intervista ha parlato anche di Square Enix, riferendo anche qui di non poter dire nulla di preciso su Final Fantasy XVI o Final Fantasy 7 Remake, in attesa che sia il publisher stesso a parlarne, ma concentrandosi piuttosto sul già annunciato arrivo di Final Fantasy 14 su Xbox Series X|S.