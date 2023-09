PS5: un gioco digitale gratis per chi acquista una nuova console con l''upgrade program'

Il programma in questione per ora è previsto solo negli Stati Uniti, per cittadini che hanno almeno 18 anni e hanno recentemente acquistato una nuova PS5 entro il 20 ottobre 2023 , come si legge nel regolamento . Se si rientra in queste caratteristiche, si può ottenere un gioco gratis da un catalogo prestabilito.

Sony ha lanciato una particolare iniziativa promozionale che consente di ottenere un gioco PS5 digitale gratis a chi acquista una nuova console , attraverso l' Upgrade Program , al momento disponibile in USA, in attesa di ulteriori informazioni.

Sony continua con le iniziative promozionali

Come è possibile notare, si tratta di un elenco di giochi PS5 appartenenti al catalogo first party in gran parte, con la sola eccezione di Death Stranding: Director's Cut.

Si tratta anche di una lista molto ricca e interessante, dunque la possibilità di scegliere uno dei giochi in questione risulta come un notevole bonus all'acquisto di una PS5. Anche questa sembra essere un'altra interessante iniziativa promozionale da parte di Sony volta a incrementare ulteriormente il volume delle vendite.

Come abbiamo visto, la compagnia sta spingendo molto sulle vendite di console in tutto il mondo, anche per rientrare nelle notevolmente alte previsioni di vendita poste come obiettivo per l'anno fiscale. Alcuni esempi di queste iniziative possono essere trovati nei vari sconti ufficiali applicati in Europa e anche in quello che sembra essere in arrivo sul bundle di PS5 con EA Sports FC 24.