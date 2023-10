EA Sports FC 24: i migliori calciatori giovani per ogni ruolo nella modalità Carriera

State cercando degli astri nascenti del calcio per potenziare la vostra squadra in ottica futura? Allora siete nel posto giusto: in questa guida di EA Sports FC 24 abbiamo elencato i migliori giovani calciatori per la modalità Carriera.

Avere in squadra qualche giovane promessa non è affatto una brutta idea, anzi è un ottimo investimento che pagherà nel tempo. Con qualche colpo di mercato azzeccato infatti potreste aggiungere ai vostri ranghi dei giocatori con un potenziale incredibile e che nel giro di pochi anni potrebbero garantire ottime prestazioni in campo oppure potreste venderli e ricavare delle plusvalenze da reinvestire per acquistare altri calciatori. In ogni caso il vostro club ne beneficerà.

Nelle tabelle di seguito abbiamo elencato i migliori astri nascenti del calcio di EA Sports FC 24 suddivisi per ogni ruolo, con informazioni sull'età, squadra di appartenenza, overall di partenza e quello che potenzialmente potrebbero ottenere all'apice della loro carriera.