GeForce Now: Forza Motorsport è il piatto forte dei giochi aggiunti questa settimana

NVIDIA ha annunciato l'arrivo di 23 nuovi giochi nel catalogo di GeForce Now questa settimana, con Forza Motorsport che rappresenta il piatto forte dell'offerta. Il nuovo simulatore di guida di Turn 10 gira in cloud in 4K a 120 fps, quantomeno per gli utenti Ultimate che possono godere delle ultime tecnologie della compagnia.

Inoltre è stato annunciato che il nuovo router lanciato da ACER, il Predator Connect W6, dispone di impostazioni integrate pensate per favorire il cloud gaming. Si tratta di "una semplice opzione QoS che dà priorità al traffico di rete del cloud gaming per massimizzare la velocità."