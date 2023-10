Age of Empires 2: The Mountain Royals il nuovo DLC trapela sul Microsoft Store

Age of Empires 2: Definitive Edition sembra sia in procinto di ottenere un nuovo DLC intitolato The Mountain Royals, visto che tale titolo è comparso, con tanto di pagina dedicata, sul Microsoft Store attraverso un leak che si potrebbe definire "ufficiale".

Fino a qualche ora fa, sul Microsoft Store era presente una pagina ufficiale di questo misterioso DLC The Mountain Royals che non è ancora stato annunciato per Age of Empires 2: Definitive Edition. Non si tratta della prima volta che accade una cosa del genere, considerando che lo store in questione è stato protagonista già in passato di vari leak.

Microsoft ha poi rimosso la pagina, o almeno l'ha messa offline, ma l'esistenza del prodotto in questione è assai verosimile a questo punto, dunque lo teniamo in seria considerazione.