Mortal Kombat 1 riceve un grosso aggiornamento su Nintendo Switch che corregge vari problemi

NetherRealm e Warner Bros. hanno pubblicato una prima grossa patch per la versione Nintendo Switch di Mortal Kombat 1, che punta a correggere i numerosi problemi riscontrati sulla console ibrida di Nintendo, a partire da quelli relativi a grafica e performance fino alla mancanza di contenuti.

Non è ancora chiaro come vada il gioco dopo l'applicazione della patch, ma bisogna comunque tenere presente che alcune sostanziali differenze in termini di qualità grafica e performance continueranno a sussistere tra la versione Nintendo Switch e quelle PC, PS5 e Xbox Series X|S. Si spera soltanto che vengano mitigate le derive più estreme di queste differenze, che avevano portato nei primi giorni di lancio anche a numerosi meme alquanto esilaranti sull'aspetto che in certi casi poteva emergere, scatenando però anche parecchie critiche.

Intanto, una grossa correzione è stata fatta sul fronte dei contenuti, con l'inserimento della Stagione 1 della modalità Invasions, che precedentemente non era proprio presente nella versione Nintendo Switch.

Per il resto, gli sviluppatori menzionano comunque miglioramenti alla grafica, alle performance e anche ai tempi di caricamento, che erano un altro elemento piuttosto criticato dai giocatori nei primi giorni di Mortal Kombat 1 sul mercato.