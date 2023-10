Sociable Soccer 24: data d'uscita ufficiale annunciata, avrà la licenza FIFPRO

Lo studio di sviluppo Tower Studios ha annunciato la data d'uscita ufficiale delle versioni PC e Nintendo Switch di Sociable Soccer 24 : 16 novembre 2023, in formato digitale. Le altre versioni, ossia Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, nonché le edizioni fisiche, usciranno nel primo trimestre del 2024.

Un nuovo gioco di John Hare

Jon Hare è l'indimenticabile autore di Cannon Fodder

Tower Studios è il nuovo studio di Jon Hare, nome storico della scena inglese, cui dobbiamo tra gli altri Wizball, Wizkid, Parallax, Cannon Fodder e tanti altri classici dell'epoca 8-16 bit, compreso Sensible Soccer, gioco di calcio che ancora oggi vanta una vasta comunità, di cui Sociable Soccer 24 viene considerato un po' l'erede spirituale. Non per niente il comunicato stampa la racconta come "facile da giocare ma difficile da padroneggiare, in un modo che i fan dei precedenti giochi di calcio di Hare conosceranno molto bene."

Jon Hare ha svelato alcuni retroscena sulla realizzazione del gioco, in realtà molto lunga: "Finora sono state coinvolte così tante persone nel viaggio di Sociable Soccer, che è sembrata una ricerca epica. Da molta soddisfazione poter finalmente fornire le versioni per PC e console che avevamo promesso otto anni fa e sono lieto di dire che tutte le persone che hanno pagato per la versione Steam Early Access la riceveranno gratuitamente." Ha concluso: "Sociable Soccer 24 rappresenta finora una tappa molto significativa nel viaggio di Sociable Soccer e vorremmo ringraziare tutti i nostri partner che si sono uniti a noi in questo percorso, compresi i recenti arrivi FIFPRO e il suo entourage di 10.000 stelle si sono uniti alla festa."