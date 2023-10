Nintendo Switch: finora vendute in Giappone più unità nel 2023 che nello stesso periodo del 2022

Un 2023 scoppiettante

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è uno dei migliori giochi del 2023

Va detto che Nintendo ha supportato Nintendo Switch in modo eccellente. Proprio nel 2023 la casa di Mario è stata quella ad aver pubblicato più giochi in assoluto tra i grandi produttori console. Non solo, visto che ne ha pubblicati di eccellenti come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pikmin 4, per un anno davvero scoppiettante per i possessori della console.