EA Sports FC 24: le migliori impostazioni per la telecamera

In EA Sports FC 24 l'abilità del giocatore e una buona strategia sono sicuramente importanti, ma spesso si tende a sottovalutare l'importanza di regolare le impostazioni della telecamera per ottenere una visuale ottimale del campo e dell'azione.

È possibile modificare liberamente le impostazioni della telecamera in EA Sports FC 24 dal menu principale da Impostazioni di gioco > Visuale ma a nostro avviso conviene farlo direttamente in partita, mettendo in pausa e selezionando Impostazioni > Impostazioni di gioco > Visuale, in modo da verificare in tempo reale le modifiche. Vi suggeriamo di sperimentare voi stessi le varie opzioni a disposizione per trovare la configurazione che faccia davvero al caso vostro. Quello della visuale infatti è un aspetto altamente soggettivo e in parte dipende anche dalle dimensioni dello schermo del vostro TV o monitor, per quanto in linea di massima ci sono alcune tipologie di inquadrature generalmente più utili e gettonate di altre.

D'altro canto esistono ben 11 differenti tipologie di visuali in EA Sports FC 24 e non tutti hanno il tempo e la pazienza di provarle tutte, quindi di seguito vi suggeriamo quelle che, a nostro avviso, sono le impostazioni migliori per la telecamera di EA Sports FC 24 per giocare in Ultimate Team, Club e Carriera. Sulle nostre pagine trovate anche dei consigli per le migliori impostazioni di gioco e controller di EA Sports FC 24.