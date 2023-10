PS Plus Extra e Premium, ottobre 2023: leak svela i principali giochi in arrivo questo mese

Come sempre, ricordiamo che si tratta di un leak, non di informazioni ufficiali. billbil-kun è comunque un noto leaker che da anni condivide informazioni corrette su PS Plus e altri servizi. Possiamo quindi supporre che anche in questo caso abbia ragione. Comunque la conferma definitiva arriverà l'11 ottobre 2023 alle 17:30, momento dell'annuncio di Sony.

Il noto leaker billbil-kun ha svelato quali dovrebbero essere i giochi di PS Plus Extra e PS Plus Premium di ottobre 2023 per i giocatori di PS4 e PlayStation 5. La lista include:

The Last of Us Parte 2 e Hogwarts Legacy, anche quelli nel PS Plus?

Una scena della fase iniziale di Hogwarts Legacy

Come vi abbiamo già riportato, sta circolando una voce - basata su una immagine che si presume arrivi dal PS Store - secondo la quale Hogwarts Legacy e The Last of Us Parte 2 sono in arrivo su PS Plus Extra e Premium.

Billbil-kun afferma però che The Last of Us Parte II non farà parte della lista dei giochi di PS Plus Extra e Premium a ottobre 2023. Non condivide però commenti su Hogwarts Legacy, che pare comunque una opzione poco probabile visto l'enorme successo del gioco e il fatto che è uscito quest'anno.