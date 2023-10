Avalanche Studios: oltre 100 sviluppatori di Just Cause si sono sindacalizzati

Oltre 100 dipendenti di Avalanche Studios, sviluppatore di Just Cause, si sono sindacalizzati. Come riportato da IGN USA, i membri del team si sono uniti al sindacato svedese Unionen e hanno iniziato a negoziare il loro contratto. Le trattative sono iniziate la scorsa settimana e sono ancora in corso, e comprendono anche i dipendenti che fanno parte del sindacato Sveriges Ingenjörer.

Questa è la prima volta nella storia dello sviluppatore che entra in una fase di contrattazione con un sindacato. Sebbene Unionen abbia rifiutato di condividere le questioni su cui i dipendenti stanno negoziando, un portavoce ha dichiarato che il sindacato è "molto fiducioso sulla prospettiva di firmare un contratto collettivo".

Hanno aggiunto: "Crediamo che questo sarà un grande passo avanti per garantire che i pensieri, le idee, i sentimenti e le opinioni dei dipendenti di Avalanche abbiano la rappresentanza che meritano. Non vediamo l'ora di lavorare insieme alla dirigenza per migliorare l'azienda".