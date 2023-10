Nintendo Switch 2 supporterà DLSS 3.5 e Ray Reconstruction ma non Frame Generation, per un rumor

Nintendo Switch 2 supporterà DLSS 3.5 e la tecnologia Ray Reconstruction, ma non la Frame Generation: ne ha parlato lo youtuber Nate the Hate, che in passato ha dimostrato un certo grado di attendibilità in merito ai rumor su Nintendo.

In uscita a settembre 2024, stando alle ultime indiscrezioni, Nintendo Switch 2 potrebbe dunque vantare capacità ray tracing superiori a quelle di PS5 e Xbox Series X|S, visto che la Ray Reconstruction di NVIDIA può essere migliorata tramite aggiornamento del firmware.

Secondo Nate, ad ogni modo, fra le varie feature della nuova console Nintendo non ci sarà purtroppo la Frame Generation, che avrebbe potuto garantire prestazioni impeccabili praticamente con ogni genere di titolo grazie appunto alla generazione di fotogrammi basata sull'intelligenza artificiale.