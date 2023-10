Nintendo Switch 2 avrà due modelli e ha già un mese d'uscita, secondo un'indiscrezione

SoldierDelta, noto per aver fornito alcune informazioni decisamente accurate su Rise of the Ronin e altre sul DLC di God of War: Ragnarok, ha pubblicato alcune succose indiscrezioni su Nintendo Switch 2 . In particolare ha svelatoche la nuova console dovrebbe uscire in due modelli il 24 settembre 2024, quindi fra circa un anno. Ma c'è anche dell'altro.

Tutte le informazioni

Come sarà l'erede di Nintendo Switch?

Attualmente Nintendo Switch 2 avrebbe "NG" come nome interno, con il lancio pianificato per settembre 2024, ma con un segnaposto messo su inizio novembre 2024 (probabilmente nel caso non si riesca a chiuderla per settembre).

La console dovrebbe uscire in due modelli: uno standard da 449 dollari, uno solo digitale da 400 dollari. Per adesso non ci sono voci su quello che sarà il nome definitivo (Nintendo Switch 2 è un nome di comodo).

Naturalmente tutte le informazioni riportate vanno prese come non certe, considerando che non sono state confermate da Nintendo, che di suo non ha ancora fatto trapelare nulla sulla nuova console.

L'unica certezza è che una nuova console è in lavorazione, considerando che Nintendo Switch si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di vita. Nintendo ha già fatto sapere che riceverà nuovi titoli first party fino al 2025.