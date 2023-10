Nintendo Switch verrà supportato con nuovi giochi fino a marzo 2025

"Nell'anno fiscale che terminerà a marzo 2024, manterremo lo slancio di Zelda e Movie (Super Mario Bros. - Il Film) durante la stagione delle vendite natalizie. In termini di hardware, massimizzeremo le richieste non solo per i nuovi acquisti, ma anche per le seconde unità e le sostituzioni."

"Stiamo ancora lavorando al software per Switch per l'anno fiscale che terminerà a marzo 2025. Continueremo a mantenere il momentum per espandere ulteriormente il business di Switch", ha detto Furukawa.

In un'intervista con il portale giapponese Nikkei, il boss della grande N ha spiegato che la compagnia prevede di sfruttare l'ottimo slancio commerciale di Nintendo Switch continuando ad accrescere il catalogo della console , con nuovi giochi in sviluppo anche per l'anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2025.

Nintendo Switch continua a registrare numeri di vendite impressionanti

Nonostante sia stato lanciato nel 2017, Nintendo Switch tutt'oggi macina numeri di vendita molto elevati, grazie a esclusive di grandissimo successo e che spesso popolano le prime posizioni delle classifiche di vendita come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la serie Pokémon e Mario Kart 8 Deluxe, giusto per fare qualche esempio. Lo scorso agosto la compagnia ha annunciato che la console ha venduto quasi 130 milioni di unità in tutto il mondo.

Da questo punto di vista non stupisce la volontà di continuare a supportare Nintendo Switch ancora per qualche anno e in tal senso ciò viene confermato anche dalle numerose uscite di spessore dei prossimi mesi e quelle già confermate per il 2024, come Super Mario Bros. Wonder, Princess Peach: Showtime! e il remake di Paper Mario: Il Portale Millenario.

A questo punto è anche lecito pensare che alcune delle produzioni dei team first-party di Nintendo in arrivo nel 2024 e nel 2025 potrebbero essere dei titoli cross-gen, ovvero fruibili sia su Switch che sul successore della console. Staremo a vedere.