Ghostrunner 2, un video mostra la sequenza introduttiva completa

IGN ha pubblicato un video con la sequenza introduttiva completa di Ghostrunner 2, il nuovo episodio della serie action in prima persona sviluppata da One More Level, in arrivo il 26 ottobre su PC, PlayStation e Xbox.

Il filmato riassume gli eventi di cui abbiamo parlato nella recensione di Ghostrunner, con il potente cyberninja protagonista dell'avventura che ha finalmente espugnato la Dharma Tower ma si rende conto che nuove, terribili minacce si stagliano all'orizzonte.