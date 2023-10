ASUS ROG presenta la linea di prodotti in stile Evangelion dedicati ad Asuka e all'EVA-02

La scheda madre ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition dispone di una backplate caratterizzata dal tema Evangelion ed EVA-02 Beast Mode. Supporta Intel Core di 12a,13a e 14a generazione e le memorie DDR5. Propone un design in stile A.T Field di Evangelion intorno al socket della CPU. Non manca l'illuminazione Polymo sul pannello I/O, alternando le immagini di Asuka e del normale EVA-02.

Le periferiche ASUS ROG a tema Evangelion

Se volete ampliare la vostra collezione a tema Evangelion anche esternamente al vostro computer, potete optare per le periferiche a tema Evangelion. ASUS ROG propone:

Tastiera ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition

Mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition

Tappetino ROG Scabbard II EVA Edition

La Tastiera ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition dispone di un case in alluminio, switch ottico-meccanici ROG RX, certificazione IP57 per la resistenza all'acqua e alla polvere, con un look sempre ispirato ad Asuka. Il mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition raggiunge i 36.000 dpi e promette una notevole durata della batteria. Il tappetino in stile EVA-02 è rivestito in nano particelle in grado di respinge acqua, olio e polvere.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, tutti i prodotti saranno in vendita nei prossimi giorni esclusivamente presso selezionati ASUS Gold Store e rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS. Per più dettagli dovremo seguire la pagina ufficiale.

Vuoi saperne di più sui prodotti ASUS ROG? Dai un'occhiata alla nostra pagina dedicata con news, recensioni e video!