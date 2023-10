Super Mario Bros. Wonder, il trailer di lancio ricorda che è disponibile da oggi

Super Mario Bros. Wonder si mostra con l'immancabile trailer di lancio, che documenta in maniera puntuale tutti i motivi per cui non dovremmo lasciarci sfuggire la nuova esclusiva per Nintendo Switch, disponibile da oggi nei negozi.

Ne abbiamo parlato abbondantemente nella recensione di Super Mario Bros. Wonder: la casa di Kyoto ha sfornato l'ennesimo capolavoro, un platform capace di introdurre un gran numero di novità e di idee terribilmente efficaci, ponendosi come un'esperienza imperdibile.