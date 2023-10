The Texas Chain Saw Massacre, confermati i prezzi di Leatherface versione Nicotero e non solo

The Texas Chain Saw Massacre continua a proporre nuovi contenuti e con l'avvicinarsi di Halloween è il momento di " Nictotero Leatherface " e non solo. Il team di sviluppo ha quindi riconfermato i prezzi dei DLC :

Nella nostra recensione di The Texas Chain Saw Massacre vi abbiamo spiegato che il gioco è perfetto per i fan degli horror asimmetrici, sebbene per il momento non abbia chiaramente i contenuti di Dead by Daylight che prosegue la propria corsa da anni. Ciò detto, i killer sono ben realizzati e soprattutto sono soddisfacenti da utilizzare. Giocare nei panni delle vittime ci metterà davvero paura, cosa in realtà non troppo comune nel genere. Ci sono un paio di incertezze in termini di design legate al tutorial, ma è certamente un gioco consigliato.