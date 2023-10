Magic: The Gathering e Fallout, 4 mazzi Commander in arrivo: data di uscita e dettagli

Ci saranno anche delle terre base a tema che mostreranno gli ambienti di Fallout. Inoltre, le carte Saga come Pip Boy, Vault Boy e non solo raccontano la storia dell'America punk-atomica di Fallout e fanno parte del Collector Booster.

Magic: The Gathering e Fallout collaborano per un nuovo set di carte ispirato alla saga di Bethesda. Le compagnie proporranno quattro nuovi mazzi Commander la cui data di uscita è fissata per l'8 marzo 2024:

Magic: The Gathering e Fallout, la prima collaborazione post-atomica

Magic: The Gathering, con questa collaborazione con Fallout, propone per la prima volta in assoluto dei contenuti fantascientifici e post-nucleari nei mazzi di tutti i giocatori. Ovviamente si tratta di una collaborazione da collezione che i fan di Fallout potrebbero desiderare pur non essendo giocatori di Magic.