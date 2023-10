For Honor: Theater of Bones, l'evento di Halloween 2023: date, trailer e dettagli

Ubisoft propone un aggiornamento in tema Halloween per For Honor: Theater of Bones. L'evento propone vari contenuti e novità. Potete vederne il trailer qui sotto.

For Honor Theater of Bones propone una battaglia contro il White Bone Spirit, disponibile tra il 26 ottobre e il 16 novembre 2023. Si tratta di una nuova modalità narrativa PvE ispirata al teatro cinese. I giocatori devono lottare in quattro scenari con diversi design ed effetti speciali. Alla fine si potrà combattere contro il White Bone Spirit.

I giocatori di For Honor possono comprare Monkey King Wukong, una skin per lo Shaolin. Possono anche prendere un Pass Evento che sblocca ornamenti, skin ed effetti.