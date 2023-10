Apple si prepara a scuotere il mondo dei pieghevoli con un iPad innovativo

Questa notizia è nell'aria già da tempo e rappresenta un notevole cambiamento di rotta per l'azienda di Cupertino, che con le sue uscite ad oggi non si è ancora addentrata nel campo dei foldable, dedicandosi principalmente alla produzione di iPhone e iPad tradizionali. La notizia è tornata nuovamente a galla grazie a indiscrezioni forniteci da DigiTimes Asia, un noto sito taiwanese con profondi collegamenti nella catena di approvvigionamento di Apple.

In un mercato che va ad arricchirsi sempre più di telefoni pieghevoli di diverse forme e dimensioni, sembra che Apple stia pianificando di introdurre un dispositivo completamente nuovo, un ibrido MacBook-iPad pieghevole .

Mentre il design esatto del dispositivo rimane avvolto nel mistero, ci sono speculazioni sul coinvolgimento di Sir Jonathan Ive , leggendario "Chief Design Officer" presso Apple, che ha recentemente aperto la sua azienda di progettazione, LoveFrom. Parliamo della stessa mente creativa che è stata responsabile della creazione dell' Apple Watch e potrebbe portare la sua esperienza per il design dell'iPad pieghevole.

Per quanto riguarda i fornitori di display, sembra che Apple abbia stretto accordi con due importanti aziende sudcoreane, LG e Samsung , le quali detengono brevetti e leadership nel settore degli schermi di questo genere.

La sfida principale che Apple sta affrontando con questo progetto è la creazione di una cerniera per lo schermo che sia economica da produrre in grandi quantità e che riduca al minimo la visibilità della piega. Abbiamo avuto modo di notare in recenti annunci analoghi, come nel caso di OnePlus Open , quanto la qualità della piega ricopra un aspetto critico per i dispositivi che vengono lanciati sul mercato, e al contempo sia uno dei fattori che maggiormente contribuiscono a fornire un'esperienza utente ottimale.

Ibrido come mai prima

Un'ipotesi di render dell'iPad pieghevole

Un aspetto intrigante dell'iPad pieghevole sarà la sua possibilità di fare da ponte tra un tablet e un MacBook.

Il suo utilizzo potrebbe estendersi su una vasta gamma di possibilità; a display completamente aperto, il dispositivo diventerebbe un comodo centro nevralgico per lo streaming di video e film, nonché per la fruizione di videogame.

Inoltre, secondo l'influencer taiwanese Ming-Chi Kuo, l'iPad pieghevole potrebbe essere dotato di un cavalletto in fibra di carbonio realizzato in collaborazione con la società cinese Anjie Technology. Questo elemento aggiungerebbe ulteriore versatilità al dispositivo, consentendo agli utenti l'utilizzo in diverse circostanze, prestandosi particolarmente a contesti operativi e di lavoro.

Mentre il mondo aspetta con impazienza l'entrata di Apple nel settore dei dispositivi pieghevoli, i dettagli sul design esatto, le specifiche tecniche e la data di lancio rimangono ancora sconosciuti.

Il settore dei dispositivi pieghevoli sta vivendo una crescita costante, e Apple sembra determinata a sfruttare questa tendenza e indubbiamente l'ingresso di un tablet pieghevole di sua produzione rappresenterebbe una scossa incisiva in questo settore.

Ci manterremo aggiornati per ulteriori dettagli su questo dispositivo che potrebbe cambiare il modo in cui interagiamo con la tecnologia.