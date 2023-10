iPad: Apple potrebbe svelare dei nuovi modelli questa settimana, stando a un'indiscrezione

Apple potrebbe annunciare dei nuovi modelli di iPad questa settimana, stando a un'indiscrezione riportata da Supercharged. Più precisamente, dovrebbe farlo martedì 17 ottobre 2023. La testata 9to5Mac ha confermato quanto riportato rivolgendosi ad alcune sue fonti, considerate affidabili.

Sostanzialmente si parla di aggiornamenti in arrivo per iPad Air, iPad mini e il modello base di iPad. Non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti nel design, ma solo delle specifiche tecniche migliorate, grazie all'introduzione dei nuovi chip Silicon di Apple.