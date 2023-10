Super Mario Bros. Wonder già piratato e giocabile in 4K a 60fps su PC

Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch è già giocabile su PC in 4K e 60fps tramite emulazione, nonostante la data d'uscita della versione originale sia stata fissata al 20 ottobre 2023. Alcuni negozi hanno rotto il lancio facendo circolare delle copie originali del gioco, che sono finite nelle mani dei gruppi hacker, che hanno immediatamente realizzato il dump del gioco, che è tranquillamente usabile con gli emulatori Yuzu e RyujinX.

Una console bucata da tempo

Non si tratta della prima volta che succede qualcosa di simile, ma in altri casi l'esistenza di versioni pirata non ha limitato la vendita dei giochi. Pensate ad esempio al successo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nonostante fosse giocabile su PC prima del lancio.

Ma non solo, perché anche Red Dead Redemption, Bayonetta 3, Monster Hunter Rise, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e Pikmin 4 sono arrivati prima sui siti pirata che su Nintendo Switch.

Immaginiamo quindi che Super Mario Bros. Wonder non subirà grossi contraccolpi da questa novità. Va anche detto che non è stato ancora accertato se giocarci tramite emulatori consenta di completarlo, almeno allo stato attuale. Probabilmente nel breve periodo saranno pubblicate nuove versioni di Yuzu e RyujinX per risolvere gli eventuali problemi.

Come sempre, ricordiamo che per giocare tramite emulazione in modo legale, dovete possedere le versioni originali dei giochi.