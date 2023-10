Like A Dragon Gaiden uscirà inizialmente senza il doppiaggio inglese

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name uscirà inizialmente senza il doppiaggio inglese, che sarà aggiunto in un secondo momento tramite patch. Quindi il gioco avrà il doppiaggio giapponese con i sottotitoli nella lingua selezionata. A illustrare la novità è stato l'attore / youtuber Yong Yea su X, che ha spiegato brevemente:

"Siccome mancano poche settimane all'uscita di Like A Dragon: Gaiden e molti potrebbero non saperlo, penso che dovrei dirvi che il doppiaggio inglese non sarà disponibile dal 9 novembre, il giorno di lancio, e sarà aggiunto con una patch post lancio (senza ancora una data ufficiale)."

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name uscirà il 9 novembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Sarà disponibile dal lancio anche su Game Pass, Xbox e PC. Il gioco includerà una demo di Like a Dragon: Infinite Wealth, che uscirà sulle stesse piattaforme nel corso del 2024.