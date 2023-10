OnePlus Open: l'arrivo sul mercato è imminente per il nuovo smartphone che sfida i pieghevoli

Le dichiarazioni non nascondono la fiducia del marchio sull'imminente rilascio del prodotto: le parole utilizzate per descriverlo sottolineano sinergia tra la durata del dispositivo, le prestazioni e la restituzioni di immagini di qualità.

Il 19 ottobre è la data in cui OnePlus si appresta a presentare ufficialmente il suo primo smartphone pieghevole. Questo dispositivo promette di incarnare al meglio l'approccio della filosofia "Never Settle" dichiarato dall'azienda: l'integrazione di elementi chiave e l'impegno a fornire un'esperienza utente migliore.

Da aggiungere anche che l'uso produttivo di materiali avanzati , tra cui titanio, fibra di carbonio e una lega di cobalto e molibdeno, ha contribuito a migliorare la resistenza e consentire a OnePlus Open il superamento di numerosi test di pressione e torsione, oltre che di caduta da un metro sull'acciaio. Anche la protezione da liquidi e polvere è stata presa in considerazione con l'uso di olio lubrificante e strisce adesive per catturare detriti.

Design e caratteristiche tecniche

OnePlus Open è il primo pieghevole dell'azienda cinese

Un altro elemento distintivo di OnePlus Open è l'integrazione dell'Alert Slider di OnePlus in uno smartphone pieghevole. Questo dettaglio mostra l'attenzione al design e all'usabilità, adattando il cursore alle nuove dimensioni compatte del dispositivo, garantendo che sia facile da usare con una sola mano.

Le dimensioni esterne del controllo Alert Slider sono state ampliate e la sua collocazione nella struttura centrale è stata adattata per migliorarne l'ergonomia nell'uso a mano singola. In parallelo, l'altezza e la larghezza delle componenti all'interno del dispositivo sono state ridotte rispettivamente di 1,7 millimetri e 1 millimetro in confronto al modulo corrispondente del precedente OnePlus 11, generando un risparmio di spazio interno supplementare fino al 42%.

Sull'aspetto delle prestazioni, il dispositivo monta un sensore d'immagine Sony che offre immagini di alta qualità. L'innovativo sensore LYTIA-T808 rappresenta il fiore all'occhiello della serie sviluppata dall'azienda.

Questo sensore è stato adottato per la prima volta in un dispositivo pieghevole, dove la struttura di acquisizione e conservazione della luce è stata completamente rivisitata. Ciò ha permesso di raddoppiare l'efficienza nella cattura e nella memorizzazione della luce, nonostante le dimensioni relativamente contenute del sensore.

Nonostante la leggerezza e la compattezza, la durata della batteria non è stata sacrificata, grazie all'uso di materiali di qualità aerospaziale.

Scheda tecnica OnePlus Open

Dimensioni aperto: 153,4 x 142,8 x 5,8 mm

153,4 x 142,8 x 5,8 mm Peso: 245 grammi

245 grammi Display: Foldable OLED da 7.8 " Risoluzione QHD+ 1900 × 2160 Refresh rate a 120Hz Luminosità di picco 2.800 nit Aspect Ratio 8.4:9

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 680

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 680 GPU: Qualcomm Adreno 740

Qualcomm Adreno 740 RAM: 16 GB di tipo LPDDR5X

16 GB di tipo LPDDR5X Storage: 1 TB di tipo UFS

1 TB di tipo UFS Fotocamere posteriori: Principale Wide 48 MP, ƒ/1.7 Ultra-grandangolare 48 MP, ƒ/2.2 Teleobiettivo 64 MP, ƒ/2.6

Fotocamera frontale: Principale Wide 32 MP, High Dynamic Range (HDR)

Connettività Wi-Fi: 802.11/b/a/g/n/ac/ax

802.11/b/a/g/n/ac/ax Bluetooth: v5.3

v5.3 Batteria: 4.800 mAh

Per quanto riguarda il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 1600 e i 1800 euro e la disponibilità per l'Italia arriverà il giorno stesso del lancio, come riportato il 19 ottobre. Per ulteriori informazioni sul dispositivo, vi consigliamo di dare un'occhiata al sito ufficiale di OnePlus.