Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, abbiamo giocato tre ore in multiplayer!

E con questo siamo arrivati al terzo articolo su questo nuovo gioco prodotto da Frontier. Abbiamo provato Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin la prima volta pochi giorni prima la Gamescom, collaudandone il gameplay, poi durante la fiera di Colonia quando abbiamo messo le mani sull'interessante modalità single player, infine circa una settimana fa quando per tre ore abbondanti ci siamo sgranchiti le ossa in intense sessioni multiplayer.

Il cuore del gioco

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: i portali andranno conquistati e poi sfruttati erigendoci sopra la struttura che riterrete più utile

Il gioco in ogni sua modalità è in fondo sempre lo stesso: solido, divertente, ben disegnato e appagante. Nemmeno le regole cambiano: abbiamo un portale di partenza dal quale usciranno le truppe che acquisteremo, altri portali da conquistare sui quali costruire degli upgrade che andranno ad aumentare in modi diversi la nostra forza, e infine degli altari che rappresenteranno il nostro obiettivo finale: conquistati questi, avremo vinto. Come stile di gioco non può che ricordare il meraviglioso Warhammer 40.000 Dawn of War di Relic, ma naturalmente con tutte le profonde differenze che il cambio di sviluppatore e di ambientazione mettono sul piatto.

Dopo aver provato la modalità conquista composta essenzialmente da una serie di partite multiplayer contro l'IA, ma con in più un interessante andamento procedurale, testare il multiplayer di Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin è come arrivare finalmente al nocciolo della questione, al cuore del gioco.