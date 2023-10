Fortnite, arriva NABAland: l'isola digitale di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti

Per presentare e far conoscere il progetto, NABA ha organizzato anche alcuni eventi aperti al pubblico: il primo sarà in occasione di Lucca Comics & Games, dove l'Accademia sarà presente con un workshop dedicato al tema della motion capture e Unreal Engine. Seguiranno l'Open Day dell'11 novembre presso il campus di Milano, la presenza a JOB&Orienta di Verona, la più grande manifestazione di orientamento Post-diploma in Italia e, infine, la Milan Games Week nel weekend del 24-26 novembre.

All'interno di queste location ritroveremo luoghi iconici come l'Orto Tintorio della sede milanese in via Darwin, il NABA Wall e il Gazometro che caratterizza il Campus Romano. Chi accede all'isola potrà cimentarsi con divertenti sfide ludico-sportive nell'ambito di scontri tre-contro-tre, e nei prossimi mesi arriveranno ulteriori contenuti.

La parola agli organizzatori

NABAland, uno sguardo ai contenuti

"Questo progetto è molto importante per noi", ha dichiarato Emanuele Lomello, Media Laboratory Manager di NABA. "Fortnite offre una vasta gamma di strumenti per permettere a chiunque di progettare giochi ed esperienze."

"Per noi e per i nostri studenti non è solo una piattaforma su cui possiamo applicare il know how e le competenze acquisite durante il proprio percorso di studio in alcuni ambiti, come il game design e game development, l'animazione e la modellazione 2D e 3D, il character design, la creative technology o la UX design. È anche un modo per entrare in una delle piattaforme più innovative e dare spazio e visibilità ai nostri studenti e ai loro progetti digitali."

Il progetto NABAland è realizzato dai Laboratori e Faculty dell'Area Media Design and New Technologies: