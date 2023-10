Super Mario Bros. Wonder: la prenotazione Amazon del nuovo capolavoro Nintendo Switch

Tra meno di 48 ore sarà finalmente disponibile Super Mario Bros. Wonder per Nintendo Switch. Se le recensioni vi hanno definitivamente convinto all'acquisto, ricordate che potete eseguire il preordine del gioco su Amazon Italia. Il prezzo è 59.90€, al momento della scrittura. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso di sconti questi si applicheranno in automatico alla vostra prenotazione. Ovviamente arrivati a questo punto difficilmente vi saranno offerte da parte di Nintendo, ma potete in ogni caso prenotare la vostra copia per assicurarvi una spedizione in tempo per il D1.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato: "Abracadabra: Super Mario Bros. Wonder tenta continuamente di sorprendere il giocatore e di rendere unico ogni suo percorso, nel level design e negli effetti, spesso assurdi e alcune volte magnifici, dei Fiori Meraviglia. Ha un carattere, un'identità e una cura per i dettagli che non vedevamo da molto in un Mario bidimensionale: non solo a livello ludico, ma anche nelle splendide animazioni, nel pregevole accompagnamento sonoro e negli adorabili, assurdi commenti dei fiori parlanti. È un coraggioso ibrido tra manierismo e surrealismo, il Paperoga della famiglia."