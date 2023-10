PS5 è la console più venduta di settembre 2023 negli USA, Xbox cresce grazie a Starfield

Come da tradizione Matt Piscatella, noto analista di mercato videoludico di Circana, ha svelato su X i dati di vendita dell'industria negli Stati Uniti durante il mese di settembre 2023. Per quanto riguarda l'hardware, PS5 è stata nuovamente la console più acquistata del mese, seguita da Xbox Series.

Piscatella afferma che la spesa per hardware videoludico è scesa dell'8% anno su anno, per un totale complessivo di 451 milioni di dollari. In tal senso, l'unica nota positiva è rappresentata da Xbox Series X|S, che è l'unica console di attuale generazione ad aver conseguito una crescita a "singola cifra percentuale", ovvero tra lo 0 e 9,99% (solitamente Circana non svela numeri precisi relativi alle console, ndr).

Chiaramente parte del merito è dovuto al lancio di Starfield, che tra l'altro è al primo posto della classifica software nonostante il Game Pass. Non solo, quello del 2023 è stato il miglior mese di settembre per Xbox sin dal 2016 per quanto riguarda le unità vendute e sin dal 2014 per quanto riguarda i ricavi in dollari.

PS5 nonostante sia stata la console più acquistata su suolo americano sia in termini di unità che di ricavi in dollari, ha registrato un leggero calo su base annuale, così come Nintendo Switch. Non dimentichiamo poi il singolo Wii U acquistato a settembre 2023, il primo da oltre un anno e mezzo.