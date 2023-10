Classifica USA, Starfield primo a settembre 2023: è il settimo gioco più venduto dell'anno

Starfield ha debuttato in prima posizione nella classifica USA per il mese di settembre 2023, risultando essere per il momento il settimo gioco più venduto dell'anno: una gran bella notizia per Microsoft e Bethesda.

Starfield Mortal Kombat 1 EA Sports FC 24 Madden NFL 24 Payday 3 NBA 2K24 The Crew Motorfest Armored Core 6: Fires of Rubicon Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 2

Sono parecchie le new entry del mese: oltre al già citato Starfield, Mortal Kombat 1 ha debuttato in seconda posizione mentre EA Sports FC 24, con i suoi oltre 11 milioni di giocatori nella prima settimana, ha raggiunto il terzo posto, riconfermando la popolarità del calcio anche all'interno del mercato americano.