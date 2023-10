EA Sports FC 24: oltre 11 milioni di giocatori nella prima settimana, meglio di FIFA 23

Un altro dettaglio interessante svelato dal presidente di EA Sports, Cam Weber, è che non solo EA Sports FC 24 ha mantenuto in maniera stabile la sua playerbase storica ma ha visto anche un incremento di nuovi giocatori del 20% .

Se pensavate che il cambio di nome per la serie calcistica di Electronic Arts avrebbe potuto in qualche modo portare a un calo di popolarità dovrete ricredervi. La compagnia ha infatti svelato che EA Sports FC 24 nella prima settimana dal lancio ha superato quota 11,3 milioni di giocatori nel mondo, anche meglio del suo predecessore, FIFA 23, che nello stesso lasso di tempo aveva attratto "solo" 10,3 milioni di utenti.

EA Sports FC non teme rivali… tranne FIFA?

EA Sports FC 24 è a tutti gli effetti l'erede di FIFA 23 e una continuazione del franchise EA Sports, che riprende tutte le caratteristiche che definiscono la serie, incluse le modalità storiche come Ultimate Team. Il motivo per cui da ora in poi la serie assumerà il nome EA Sports FC è che dopo una lunga e proficua collaborazione, Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association hanno deciso di concludere l'accordo per la licenza ufficiale FIFA.

Il cambio di nome evidentemente non creato confusione tra l'utentenza e, complice anche l'assenza di un rivale "forte", i numeri di vendita anche quest'anno sono da capogiro. In future le cose potrebbero cambiare quando scendere in campo anche il nuovo "FIFA". Come sappiamo la Fédération Internationale de Football Association ha già iniziato da tempo le trattative per dare vita a una nuova serie calcistica, affidando la licenza ufficiale FIFA a un altro editore, ancora da svelare. Uno dei candidati più plausibili è 2K, che vanta una grande esperienza nell'ambito dei videogiochi sportivi grazie a serie di successo come quella di NBA 2K.