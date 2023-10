Pokémon Oro e Argento: scoperta la verità sul contributo di Satoru Iwata nello sviluppo

Stando alle scoperte del canale (dal minuto 13:30 del video sottostante), Iwata ha effettivamente scritto un algoritmo appositamente per Pokémon Oro e Argento in grado di ridurre le dimensioni dei due giochi, ma solo di pochi punti percentuali , insomma anche senza il suo contributo la regione di Kanto sarebbe apparsa comunque nei due giochi.

Questo dettaglio negli anni è rimbalzato presso numerose testate, forum di appassionati e anche in uno dei video di DidYouKnowGaming, nonché suggerito in uno dei dialoghi di Pokémon Ultrasole e Ultraluna, quindi non stupisce che sia diventata una "verità" assodata per molti.

Negli anni infatti si è diffusa la credenza comune che Iwata avesse aiutato Game Freak nell'impresa di riuscire a inserire sia la regione di Johto che quella di Kanto in Pokémon Oro e Argento nonostante i limiti delle cartucce del Game Boy realizzando personalmente un algoritmo di compressione che si rivelò fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

Il vero scopo dell'algoritmo di Iwata

L'utilità del codice realizzato dall'ex-presidente Nintendo piuttosto era quella di ridurre i tempi di caricamento delle transizioni quando si entra in battaglia, quando si schierano i Pokémon in campo e così via, rendendo dunque l'esperienza complessivamente più fluida.

Un altro dettaglio interessante è che questo algoritmo è una versione ottimizzata di quello utilizzato nel 1989 per Earthbound e altri giochi di HAL Laboratory, di cui Iwata è stato prima sviluppatore e successivamente presidente dal 1993 al 2000.

Come è riuscita dunque Game Freak a inserire sia la regione di Johto e Kanto in un solo gioco per Game Boy? La risposta è che per Pokémon Oro e Argento sono state impiegate per la prima volta le cartucce da 1 MB, laddove in precedenza venivano utilizzate quelle da 0,5 MB.