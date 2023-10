Assassin's Creed Mirage, l'analisi di Digital Foundry su PS5 e Xbox Series X|S

Digital Foundry ha analizzato le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Assassin's Creed Mirage e in particolar modo i risultati ottenuti con le modalità grafiche offerte dall'ultimo capitolo della serie Ubisoft.

Come per Assassin's Creed Valhalla, anche in Mirage troviamo due preset grafici, uno che porta il framerate a 60 fps mentre l'altro che assicura una risoluzione e qualità visiva superiori a scapito dei 30 fps.

Per quanto riguarda la modalità Quality, PS5 e Xbox Series sono fondamentalmente alla pari e presentano una risoluzione 4K dinamica che occasionalmente scende fino a 1944p. Su Series S la risoluzione è di 1620p, che scende al massimo a 1512p mentre il framerate non mostra incertezze in alcuna occasione.

PS5 e Xbox Series X sono fondamentalmente identiche per quanto riguarda texture, distance draw, qualità delle ombre e molto altro ancora. Xbox Series S al netto della risoluzione inferiore si difende benissimo rispetto alle altre due: solo la qualità delle geometrie, delle ombre e degli alberi è leggermente inferiore ma le differenze sono praticamente impercettibili giocando.