Rayman: Davide Soliani vorrebbe lavorare a un nuovo gioco, è il director di Mario + Rabbids

Davide Soliani, il creative director di Ubisoft Milan dietro Mario + Rabbids: Kingdom Battle e il sequel Sparks of Hope, ha dichiarato che sarebbe un "pazzo" a non accettare la proposta di realizzare un nuovo gioco di Rayman se mai si presenterà l'opportunità.

Lo ha svelato nel corso di un'intervista con NintendoEverything, dove gli è stato chiesto se sarebbe interessato a realizzare un nuovo gioco della serie Rayman:

"Se ne avessi l'opportunità, sarei pazzo a non cogliere questa occasione", ha detto Soliani. "Ad essere onesti, sì. Voglio dire, Rayman è il tipo di gioco che non ha alcun elemento realistico. E poiché non c'è realismo, tutto ciò che crei nel gioco deriva dalla tua fantasia e dalla fantasia della squadra.

"Quindi, ogni cosa da una sedia a un tavolo a un nemico all'ambiente è una forma d'arte, è creare qualcosa da zero. Per me, come sviluppatore, è l'apice di tutte le possibilità. Puoi impazzire e creare le tue cose, come abbiamo fatto in Sparks of Hope. Penso che sarei un pazzo a non cogliere questa opportunità, se me ne venisse data la possibilità."