Ion Fury: Aftershock, la recensione di un'espansione che è meglio del gioco base

Devi essere davvero indispettito se per sviluppare il tuo sparatutto in prima persona sei andato a recuperare un motore grafico degli anni '90 e hai deciso di fare carta straccia di trent'anni di evoluzione del genere per andare alla ricerca di quel gameplay là, quello che ti ha fatto innamorare e ti ha portato a sperimentare il rocket jump per raggiungere il balcone dei vicini. Sei vecchio, c'è poco da fare, bevi tisane sempre più spesso e ti capita di fare esercizi per combattere i dolori articolari, che di tanto in tanto vengono a tenerti compagnia mentre giochi. Non ci puoi fare nulla, perché proprio non ti piace come si sono evoluti gli FPS nel corso degli anni, tra campagne single player soporifere o completamente assenti, e ore di gioco che fruttano moneta da spendere in cappellini di Babbo Natale da indossare sui server. Sei vecchio, te ne rendi conto, ma sai anche che vuoi continuare a divertirti con i videogiochi e quella roba là proprio non la sopporti. Pensando a uno studio di sviluppo di boomer shooter, ossia degli sparatutto moderni che usano tecnologie del passato per offrire un gameplay assolutamente inattuale, ci immaginiamo uffici pieni di (poca) gente un po' attempata, che sviluppa bibite alla mano, fa battute che non passerebbero mai su Netflix e di tanto in tanto rutta generando ilarità tra tutti i colleghi. In realtà non sappiamo se dare un'accezione positiva o negativa a questo quadro, ma ciò che ci è chiaro che l'insoddisfazione a volte può portare a grandi risultati, estremamente focalizzati, come vedremo nella recensione di Ion Fury: Aftershock, l'attesissima espansione di Ion Fury, gioco sviluppato usando il motore grafico di Duke Nukem 3D, il Build.

Gameplay Ion Fury: Aftershock nasce da dei festeggiamenti rovinati Partiamo dal presupposto che Ion Fury: Aftershock avrebbe potuto essere tranquillamente un seguito, più che un pacco aggiuntivo, e non si sarebbe offeso nessuno. Anzi, paradossalmente ciò che ha in meno rispetto al gioco base può essere considerato tra i suoi punti di forza, perché ogni sottrazione è nata da una riflessione su ciò che funzionava e ciò che non funzionava nell'originale. Ad esempio Aftershock ha meno livelli di Ion Fury, ma considerando che molti giocatori si lamentarono per l'eccessiva lunghezza della sua campagna, la scelta fatta dagli sviluppatori non è necessariamente un male. Anche perché le quindici mappe da cui è composto, per un totale di cinque zone da attraversare, sono davvero ben fatte. La protagonista è sempre Shelly "Bombshell" Harrison che, durante i festeggiamenti per la sua vittoria contro Heskel, si ritrova il bar in cui vorrebbe ubriacarsi pieno di nemici che vogliono farle la pelle. Il tempo di rendersi conto che Heskel è ancora vivo e la nostra si ritrova armata e pronta a finire il lavoro. Pare che non le piaccia lasciare affari in sospeso. Inoltre il suo revolver Loverboy ha voglia di cantare. Arrivati alla fine del primo livello di Ion Fury: Aftershock siamo rimasti stupiti dal non aver trovato ben sei segreti. Il gioco ce lo dice prima di uscire, così da permetterci di tornare indietro per continuare a esplorare, ma nondimeno credevamo di essere stati molto più accurati nelle ricerche fatte dentro il labirintico bar e zone collegate, dove ogni anfratto ospitava un pezzo di corazza, delle munizioni, delle nuove armi o qualche gag piovuta direttamente dagli anni '90. Eppure ci mancava ancora moltissimo da scoprire, nonostante il sangue versato... più dei nemici che il nostro. La difficoltà di Ion Fury: Aftershock è tarata sicuramente verso l'alto, il che non stupisce considerando che stiamo parlando di livelli pensati per chi ha già finito l'originale. Nondimeno Voidpoint ha evitato il più possibile di rimpinzarli di nemici messi tanto per far numero, costruendo invece delle architetture che magnificano le sparatorie e lavorando di fino nel posizionamento. Si muore spesso, ma sempre con la sensazione di aver fatto almeno un piccolo passo in avanti o di aver capito che fare per evitare di morire ancora... almeno nello stesso punto. Splendidamente inattuale Il mondo intorno a noi è fragile, nel senso che come nei migliori livelli di Duke Nukem 3D ci sono edifici che crollano, oggetti che esplodono e pareti che vengono abbattute. La dimestichezza degli sviluppatori con il motore Build ha permesso loro di incentrare alcune mappe proprio sulla distruzione degli elementi dello scenario, così da intrecciare il più possibile il percorso del giocatore, senza però mai rendergli ostico capire dove andare. Un'esplosione qua, una palla d'acciaio di là e la strada è aperta. Si avanza, si uccidono i nemici, si passa del tempo a esaminare le aree delle mappe palmo a palmo alla ricerca di segreti e poi si avanza. Ion Fury: Aftershock funziona così dal primo all'ultimo livello, a parte nei tre in cui si corre in moto, che sono molto più diretti nel loro essere stati concepiti per rompere il ritmo dei livelli sparatutto, in modo da evitare l'oppressione creata in alcuni dal gioco base.