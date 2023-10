Persona Collection lanciato su PS5, PS4, Nintendo Switch, PC e Xbox, prezzo e dettagli

Se siete interessati trovate la Persona Collection su PlayStation Store per PS5 e PS4 da qui , su eShop per Nintendo Switch da qui , per Xbox Series X|S e One a questo indirizzo e infine la versione PC su Steam tramite questo link .

Atlus in sordina ha lanciato la Persona Collection su PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e Xbox One. Si tratta di una raccolta che include Persona 5 Royal e le remaster di Persona 4 Golden e Persona 3 Portable al prezzo di 89,99 euro .

Niente edizione fisica per il momento

Persona 5 Royal

Al momento la raccolta è disponibile per l'acquisto solo sugli store digitali e non sembrerebbe in programma un'edizione retail, per buona pace dei fan più appassionati che magari avrebbero apprezzato una copia fisica da esporre sullo scaffale.

Come detto in apertura il prezzo è di 89,99 euro per tutte le versioni, in pratica in media 30 euro a titolo e con un risparmio di circa 10 euro rispetto all'acquistare singolare ogni gioco incluso (il prezzo standard di Persona 5 è di 59,99 euro, mentre quello di Persona 3 e 4 è di 19,99 euro ciascuno).

Rappresenta dunque un'opzione quantomeno interessante per chiunque non si è mai avvicinato prima alla serie. E voi cosa ne pensate, siete interessati a Persona Collection? Fatecelo sapere nei commenti.