Demon Slayer: il cosplay di Daki da Bellatrix Aiden è un'opera d'arte

Grazie a Demon Slayer, uno dei più grandi successi anime degli ultimi tempi, molti cosplayer si sono lasciati ispirare dalla creazione di Koyoharu Gotōge. Tra questi, c'è anche Bellatrix Aiden, che ci propone un cosplay di Daki davvero di ottima fattura.

Daki appartiene alle Lune Crescenti, il gruppo di demoni più temibili al servizio di Muzan Kibutsuji, il nemico principale di Demon Slayer. Si nasconde nel quartiere dei piaceri, dove si finge una Oiran, cioè una "donna di compagnia". È un demone molto crudele, che sfrutta la sua bellezza per attirare e imprigionare le sue prede, per poi divorarle con tutta calma in un secondo momento.

Bellatrix Aiden ancora una volta ci propone un cosplay davvero eccezionale e praticamente perfetto da ogni punto di vista, da costume, parrucca e make-up fino alla location utilizzata per lo scatto qui sotto, molto orientale e azzeccata per il personaggio di Daki.