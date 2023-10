The Talos Principle 2, il seguito di uno dei più grandi puzzle game di sempre

Dopo nove anni, però, è tornato di nuovo il momento di virare e dimostrare che Croteam non ha solo avuto un colpo di fortuna ed è in grado di realizzare un puzzle game di successo una seconda volta. The Talos Principle 2 verrà distribuito il 2 novembre , ma in questi giorni è disponibile tramite Steam una demo, che abbiamo prontamente provato per scoprire qual è il nuovo punto di partenza di questa avventura puzzle.

Ciò che ancora oggi più stupisce di The Talos Principle non è tanto la sua qualità eccelsa o l'interessante mix di puzzle e narrazione filosofica, quanto più che sia un'opera di Croteam , uno studio che fino a quel momento era noto principalmente per Serious Sam, una saga di sparatutto sopra le righe che di certo non chiede di pensare troppo, ma solo di fare a pezzi qualsiasi cosa si muova. The Talos Principle era quindi solo una piccola deviazione dal regolare corso del team.

The Talos Principle 2 è sempre The Talos Principle

Gli umani sintetici sono i protagonisti di The Talos Principle 2

Se siete fan di The Talos Principle, ancora dopo molti anni ripenserete ai fantastici puzzle che Croteam è riuscita a ideare con il proprio gioco e, forse, ad oggi non avrete trovato un'esperienza che sappia proporre la stessa fluidità e la stessa varietà.

Bene, dopo aver provato la demo possiamo tranquillamente affermare che quel momento è arrivato. The Talos Principle 2 è sembra ombra di dubbio The Talos Principle e anche dopo molti anni il team non ha terminato le idee e non ha perso "il tocco".

I puzzle della demo si dividevano in due sequenze. La prima era un semplicissimo tutorial, molto simile a quello del primo capitolo. Abbiamo dalla nostra di nuovo strumenti come l'emettitore di interferenze che può disattivare barriere o ventole, il riflettore di raggi colorati che viene usato per attivare alcuni rilevatori e le scatole tanto banali quanto utili, sia per premere pulsanti che per raggiungere altezze apparentemente fuori dalla nostra portata.

La parte più interessante arriva però quando iniziamo a entrare nel vivo della storia. La demo, infatti, è una sorta di taglia e cuci di più sezioni che permette di farsi un'idea di The Talos Principle 2 con tempistiche più adatte a una fase di prova (cosa che tutti gli sviluppatori dovrebbero sempre provare a fare).

Potremo usare dei crea-buchi per forare certi muri

Nel secondo blocco di enigmi, otto in totale, abbiamo avuto la possibilità di scoprire nuovi strumenti molto interessanti come un teletrasporto mobile, un riflettore multiraggio e un crea-buchi. Ci spieghiamo meglio. Il teletrasporto mobile può essere posizionato liberamente e ci permette di spostarci all'istante verso di esso fintanto che abbiamo la visuale libera, portando con noi l'oggetto che abbiamo in mano. Il crea-buchi, invece consente di realizzare dei fori in specifici muri, tramite i quali far passare oggetti (ma non il personaggio). Queste due novità fanno sì che spostare oggetti abbia tutto un altro livello di profondità rispetto al primo capitolo, anche in un'area puzzle piccola è possibile per il team creare situazioni molto più elaborate.

Il multiraggio, invece, raccoglie due raggi di colore diverso ed emette quello mancate (tra blu, rosso e verde). Esattamente come il teletrasporto e il crea-buchi, il multiraggio rende ancora più strutturato il puzzle, approfondendo le meccaniche e le strategie di risoluzione del primo gioco senza rivoluzionarne le fondamenta.

Il multiraggio crea percorsi di luce elaborati in The Talos Principle 2

Ovviamente una manciata di puzzle di inizio gioco non bastano per dare giudizi, ma la prima impressione è che Croteam abbia lavorato per creare di nuovo The Talos Principle, rispettando tutto ciò che i fan hanno amato e al tempo stesso cercando di evolverlo. La versione finale ci confermerà se è così, ma per il momento lasciamo la demo con questa sensazione.

Va inoltre aggiunto che il team croato ha pensato anche ai nuovi fan o a coloro che hanno trovato The Talos Principle un po' troppo difficile in alcuni frangenti. Esplorando il mondo di gioco sarà possibile trovare degli oggetti consumabili (detti Fiamme di Prometeo) che possono essere spesi per ottenere il completamento automatico del puzzle. Non abbiamo usato la funzione e con una rapida esplorazione abbiamo visto una singola Fiamma senza però ottenerla (non era a portata e non ne abbiamo sentito il bisogno), quindi l'impressione è che non si potrà semplicemente saltare l'intero gioco con questo espediente. Speriamo anche che questo "trucco" permetta agli sviluppatori di non limitare la difficoltà dei puzzle più avanzati.

In termini di gameplay, abbiamo piccolissimi dubbi sulla struttura delle mappe aperte. Al pari del primo capitolo, The Talos Principle 2 dà accesso a zone ampie nelle quali è possibile esplorare e raggiungere i singoli enigmi. In questo nuovo capitolo le aree aperte ci sembrano un po' troppo estese (soprattutto rispetto al primo gioco) e ci siamo ritrovati a dover correre da un punto all'altro per qualche secondo di troppo per i nostri gusti. Per ora è solo una prima impressione e sappiamo bene che Croteam si diverte a sfruttare gli spazi "vuoti" per nascondere segreti e ricompense. Ci appuntiamo quindi di verificare l'utilità di queste zone nella versione completa.