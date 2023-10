Bleach: il cosplay di Yoruichi da mimesemaan è praticamente perfetto

Con le nuove stagioni dell'anime di Bleach, l'opera scritta e disegnata da Tite Kubo è tornata sulla cresta dell'onda dopo tanti anni, a riprova dell'apprezzamento per le impresa da Shinigami di Ichigo e compagni. Oggi vi proponiamo un cosplay di Yoruichi realizzato da mimesemaan davvero ben riuscito.

Yoruichi è una dei primi alleati di Ichigo e aiuterà il protagonista in più di un'occasione, ad esempio aiutandolo a raggiungere la Soul Society e addestrandolo a utilizzare il suo Bankai. Inizialmente si presenta con le fattezze di un gatto nero parlante con voce maschile, mentre in forma umana è una donna dalla pelle scura e i capelli viola. Con l'avanzare della vicenda scopriremo che in passato è stata una dei capitani del Gotei 13 nonché la comandante delle forze speciali degli shinigami.

Come possiamo vedere negli scatti qui sotto, al cosplay di mimisemaan non manca nulla ed è davvero fedele alla controparte originale, dall'acconciatura alla striminzita divisa nera che Youruichi utilizza in combattimento.