Final Fantasy 7 Rebirth: è polemica per la pronuncia ufficiale di Cait Sith

Le grandi polemiche dei videogiocatori

Anche Sephiroth è sconvolto dalla pronuncia ufficiale di Cait Sith

Questa settimana Square Enix ha lanciato la bomba: Cait Sith si pronuncia ufficialmente "Kate Sihth."

La notizia avrebbe dovuto mettere fine a una discussione durata decenni, ma in realtà ha sortito l'effetto completamente opposto, riaccendendola in chiave polemica. Molti fan, infatti, pensavano che si pronunciasse "ket she", in accordo con l'origine di Cait Sith, che è ispirato al folclore celtico.

I fan si sono quindi divisi tra quelli felici di aver scoperto la pronuncia e quelli delusi per lo sgarro fatto alle radici del personaggio. Alcuni hanno anche sottolineato come il nome giapponese sia più rispettoso delle sue origini celtiche. Del resto il buon Cait Sith viene doppiato in molti territori con l'accento scozzese, quindi non è chiaro perché Square Enix non abbia voluto andare fino in fondo ufficializzando la pronuncia celtica. Forse perché così ritiene più semplice la ricezione per milioni di persone? Chissà.

Intanto che riflettiamo su cotanto tema, vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Rebirth sarà disponibile a partire dal 29 febbraio 2024 in esclusiva temporale su PS5.