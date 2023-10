Final Fantasy 7 Rebirth risolve il più grande mistero di sempre, ecco come si pronuncia Cait Sith

Square Enix ha finalmente deciso di aprirsi e dare risposta a un grande mistero che per tanti anni ha creato discussioni tra gli appassionati di Final Fantasy 7. Come si pronuncia il nome di Cait Sith? La risposta è "Kate Sihth".

L'informazione è stata condivisa tramite l'account X di Final Fantasy 7 ed è ovviamente legata a Final Fantasy 7 Rebith, nel quale potremo trovare il suddetto Cait Sith, personaggio già presente nel gioco originale.

Se siete così giovani da domandarvi perché esista questo dubbio, ricordiamo che Final Fantasy 7 (quello originale) non include alcun doppiaggio, di conseguenza nessuno ad oggi ha sentito pronunciare il nome del personaggio. Considerando che parliamo di un nome inventato e ampiamente interpretabile, gli appassionati negli anni più volte hanno discusso di come hanno pronunciato il nome. Se poi ampliamo la discussione a livello mondiale e non solo alla lingua inglese, è credibile che esistano decine di versioni diverse.