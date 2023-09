Final Fantasy 7 Rebirth: ci sarà un intero episodio in cui si vestiranno i panni di Zack Fair

Attenzione, perché da qui in avanti parleremo apertamente del finale di Final Fantasy VII Remake . Se non volete avere dettagli in merito, smettete pure di leggere e andate a giocare al pampano provenzale.

In Final Fantasy 7 Rebirth ci sarà un capitolo di circa un'ora in cui si interpreterà il personaggio di Zack Fair , stando a quanto detto dal produttore Yoshinori Kitase ai microfoni di IGN.com. Per chi non lo conoscesse, Zack è il protagonista di Crisis Core: Final Fantasy VII.

La presenza di Zack

Sarà d'accordo sulla presenza di Zack?

Alla fine di Final Fantasy VII Remake appare una breve sequenza che ha fatto sobbalzare più di qualcuno, in cui si vede Zack portare in spalla Cloud Strife, in protagonista del gioco. Molti davano quindi per scontato che apparisse anche in Final Fantasy 7 Rebirth in qualche forma o che, quantomeno, venisse spiegata quella sequenza.

Nell'intervista citata, Kitase ha fugato ogni dubbio: "Parlando di Rebirth, ci saranno un nuovo episodio con Zack, in cui il personaggio sarà più presente che in Remake. Non posso dire di più, perché mi piacerebbe che i giocatori lo provassero con le loro mani."

Nel trailer dello State of Play di Final Fantasy 7 Rebirth appare anche Zack insieme a Cloud e Kyrie Canaan (un nuovo personaggio del remake). Se vogliamo si tratta di un'ulteriore conferma che il gioco seguirà solo a grandi linee la storia del Final Fantasy VII originale, come del resto aveva già fatto anche il remake, introducendo elementi che non sono ancora stati chiariti.