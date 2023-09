Baldur's Gate 3: l'attore di Astarion ha svelato una sezione segreta di 2 ore non ancora scoperta

Newbon tiene regolarmente dei live stream per rispondere ai suoi fan. L'informazione sui contenuti segreti di Baldur's Gate 3 è emersa durante una trasmissione risalente al 31 agosto, ma recepita veramente solo in queste ore.

Astarion ne sa

Le sue parole sono decisamente intriganti, quanto in qualche modo provocatorie: "C'è addirittura qualcosa che so e a cui non si può accedere a meno che non facciate qualcosa che non credo nessuno riuscirà mai a fare." Purtroppo ha chiuso l'argomento dicendo che si tratta di informazioni che gli sono state date confidenzialmente e che non può dire nulla, nemmeno se questi contenuti extra coinvolgono il suo personaggio: "Credo di essere uno dei pochi a saperlo. È davvero folle." Poi ha parlato di due ore di contenuti e ha ribadito di non poter fornire alcun indizio in merito, nemmeno il più vago.

Dalla clip sono passate tre settimane e nel frattempo qualcuno potrebbe aver trovato questo fantomatico segreto. Difficile dirlo. Considerando Baldur's Gate 3 e la quantità di possibilità che offre, nel caso qualcuno potrebbe averlo scambiato per una normale sezione di gioco e non averlo segnalato. Oppure è davvero così segreto da non essere stato ancora scoperto. Del resto si possono fare davvero tantissime cose nel gameplay e qualcosa può sicuramente sfuggire.

