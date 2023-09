PC Gaming Show: Most Wanted, annunciato un nuovo evento con oltre 25 giochi

Il PC Gaming Show tornerà tra pochi mesi con un nuovo appuntamento da non perdere, intitolato PC Gaming Show: Most Wanted . Segnatevi la data sul calendario: l'evento andrà in onda il prossimo 30 novembre 2023 .

Tante personalità di spicco dell'industria

L'evento ospiterà anche personalità di grande importanza per il mondo videoludico su PC, tra cui Sid Meier (il papà della serie Civilization), Brian Fango di Inxile Entertainment e Steven Spohn di AbleGamers. La lista include ancora più creatori, sviluppatori e rappresentati dell'industria che verranno svelati nelle prossime settimane.

PC Gaming Show: Most Wanted sarà condotto da Frankie Ward, figura di spicco degli eventi internazionali di esports per giochi come Counter-Strike: Global Offensive e League of Legends.