Xbox batte PlayStation sul piano dei profitti, ma Nintendo doppia entrambe

Sebbene in termini di console vendute Sony risulti essere in grande vantaggio su Microsoft anche in questa generazione, sul piano dei profitti, ovverosia il guadagno effettivo realizzato, Xbox batte PlayStation e si colloca in seconda posizione nella corsa a tre che vede Nintendo doppiare entrambi i suoi competitor.

A rivelarlo sono alcuni dei documenti emersi nell'ambito del clamoroso leak avvenuto nei giorni scorsi, che stando alle conclusioni di Tweaktown vedrebbe appunto Xbox in seconda posizione sia per quanto concerne i profitti che i ricavi, PlayStation prima per i ricavi ma terza per i profitti e infine Nintendo prima sul piano dei profitti e terza per i ricavi.

Nello specifico, la divisione gaming di Xbox ha registrato nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2022 un margine contabile pari a 1,5 miliardi di dollari contro gli 1,419 miliardi di dollari totalizzati da PlayStation e i 2,977 miliardi di dollari totalizzati da Nintendo, sebbene in questi ultimi due casi si parli di utile operativo.

Un confronto esatto di questi valori non è semplice, visto che Microsoft adotta un sistema differente per calcolare il margine di profitto, ma in linea di massima l'ordine dovrebbe essere appunto quello riportato da Tweaktown e rappresenta per molti versi una sorpresa rispetto alla situazione puramente numerica di questa generazione di console.