Phil Spencer era convinto che Xbox Series X fosse migliore di PS5 dopo il reveal

Phil Spencer era assolutamente convinto che Xbox Series X fosse migliore di PS5 dopo aver assistito al reveal della console Sony: lo ha confidato lui stesso in una mail inviata a Satya Nadella e Amy Hood nel 2020, trafugata insieme a vari altri materiali a causa del clamoroso leak delle scorse ore.

"So che non dovrei scriverlo, me ne rendo conto, ma non riesco a trattenermi", diceva Spencer nel suo messaggio. "Abbiamo tutti vissuto con Xbox One sette anni di inizio generazione con uno svantaggio di prezzo e prestazioni (e messaggistica) rispetto a PS4."

"Ebbene, devo ammettere che questa mattina, quando mi sono svegliato sapendo che il reveal di PS5 sarebbe avvenuto oggi, il livello di stress era più alto del normale", ha ammesso il CEO di Microsoft Gaming.

"Ora, dopo quasi dodici ore passate a godermi la presentazione, a smontare le specifiche e a guardare le risposte della comunità, volevo solo dire che sono orgoglioso del nostro team. Abbiamo un prodotto migliore di quello di Sony, non solo per quanto riguarda l'hardware, ma anche per quanto riguarda la piattaforma software e i servizi che si aggiungono all'hardware."

"Abbiamo gli ingredienti per un piano vincente. Ho sentito il feedback della discussione del CDA sull'essere troppo fiduciosi e forse questo rafforzerà tale percezione, capisco la necessità di essere umilmente fiduciosi ma oggi è stata una buona giornata per noi."

"Non abbiamo vinto nulla. E so che abbiamo discussioni difficili sui prezzi, sul P&L, sugli investimenti ecc. Questa mail non è un tentativo di ignorare tutto questo, perché quelle discussioni sono davvero importanti. Ma possiamo essere sicuri della concretezza del nostro prodotto e credo che ogni conversazione debba iniziare con tale convinzione. È stata una buona giornata per Xbox."