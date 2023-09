Xbox fuori dal business dei videogiochi se non raggiungerà gli obiettivi previsti

I documenti trafugati, depositati per il processo che vede Microsoft contrapposta alla Federal Trade Commission riguardo all'acquisizione di Activision Blizzard stanno causando un terremoto in quel di Redmond. In una slide si afferma ad esempio che Xbox potrebbe uscire dal business dei videogiochi nel caso in cui non raggiunga certi risultati entro gli anni fiscali 2026/2027. Quindi, in linea teorica, la data di scadenza fissata dal consiglio di amministrazione sarebbe il 31 marzo 2028.