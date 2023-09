Xbox: il 2022 è stato 'un disastro' per la mancanza di giochi, ha scritto Phil Spencer

"Con la notizia che Starfield mancherà alle festività (non ancora ampiamente comunicata, lasciamo che sia Jamie a gestirla), non c'è ancora molta chiarezza sulla data di lancio di Redfall e sullo sviluppo di Stalker 2 così influenzato dalla guerra in Ucraina, sento che siamo in un enorme buco con la nostra gamma di giochi sia per quanto riguarda marketing/differenziazione della piattaforma che per i nostri contenuti Gamepass. Continuiamo a parlare di qualche tripla A a trimestre nel servizio ma sembra che probabilmente attraverseremo un intervallo di quasi 16 mesi tra i grandi lanci esclusivi sulla nostra piattaforma, con Halo Infinite che è stato l'ultimo l'8 dicembre scorso", ha scritto Spencer nell'email emersa online.

Da qui, Spencer afferma la necessità di "imparare da questa situazione e pianificare meglio per il futuro ", dovendo dunque stabilire una lineup più estesa e precisa sulle uscite previste in modo da mantenere un flusso più costante di giochi sul mercato.

Parlando del grosso buco lasciato soprattutto dal rinvio di Starfield e Redfall all'anno successivo, con Xbox che si è ritrovata praticamente senza esclusive o first party per un'ampia parte del 2022 e in particolare nella stagione autunnale, Spencer l'ha definita "una situazione disastrosa per noi, dato tutto quello che abbiamo investito nei contenuti tra studi di sviluppo e Game Pass".

In un altro documento trapelato online dall'enorme massa di leak venuti fuori in queste ore a partire da quelli raccolti per il processo tra Microsoft ed FTC, viene fuori anche una valutazione senza peli sulla lingua di Phil Spencer sullo stato di Xbox nel 2022 , considerato un "disastro" vista la scarsità di giochi lanciati nell'anno.

Phil Spencer esorta a una migliore pianificazione

"Questa è davvero una situazione disastrosa per noi, dato tutto ciò che abbiamo investito nei contenuti degli studi presso il nostro fondo per i contenuti GP. Dobbiamo imparare da questo e costruire un piano per il futuro: in termini di apprendimento, penso che dobbiamo migliorare molto nella pianificazione complessiva del portfolio sui nostri giochi con onestà nelle date". Spencer passa poi a elencare i molti giochi usciti invece nel 2021, ma è chiaro come non sia soddisfatto della situazione del 2022 che è giudicata "un disastro", considerando gli investimenti fatti, imponendo una pianificazione più precisa delle usciite.



"Nel 2021 abbiamo fissato un livello molto alto in termini di qualità e ritmo dei contenuti, il che è stato fantastico da vedere. Ma uscire da quell'anno senza grandi esclusive nel 2022 è una mancanza di pianificazione del portafoglio che non possiamo permetterci. Se abbiamo bisogno di ritardare i lanci (comprendendo che ciò avrà un impatto finanziario) per creare ritmi più regolari per noi, dobbiamo farlo", ha scritto Spencer.

Nella mail passa in rassegna le diverse situazioni e il fatto che non ci siano date precise per molti progetti interni, ma anche la situazione delicata di S.T.A.L.K.E.R. 2 su cui ovviamente resta difficile avere informazioni, portando il capo di Xbox a pensare ad altri possibili accordi con progetti third party per compensare le mancanze.

"So che il portfolio è abbastanza leggero in termini di third party, ma diamoci da fare. Dobbiamo anche fare chiarezza sulle nostre date di lancio interne", ha riferito inoltre Spencer, che ha menzionato anche la community e la necessità di fare maggiore chiarezza perché anche il pubblico si sarebbe reso conto che Xbox è "fuori posizione", dunque diventa imperativo agire per incrementare la chiarezza sulle uscite del futuro di Xbox.