Castlevania: in arrivo un annuncio di Xbox al Tokyo Game Show 2023, per un noto leaker

Il noto e apparentemente infallibile leaker billbil-kun ha rivelato che Castlevania sarà protagonista di un annuncio di Xbox durante l'evento che Microsoft trasmetterà nel corso del Tokyo Game Show 2023.

Si tratta di un nuovo gioco della storica serie Konami? Il riferimento a Ladybird / Ladybug potrebbe puntare a un capitolo bidimensionale, magari realizzato appositamente per la piattaforma Xbox, ma esiste anche la possibilità che tutto si riduca a una collaborazione per un controller in edizione limitata.

In effetti il publisher giapponese sa bene che i fan vogliono nuovi giochi della serie Castlevania ed è passato davvero parecchio tempo dall'ultima produzione, quindi non c'è dubbio che i tempi siano maturi per rispolverare il franchise.