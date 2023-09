Xbox Digital Broadcast annunciato per il Tokyo Game Show 2023

In occasione del Tokyo Game Show 2023, Microsoft terrà il suo classico Xbox Digital Broadcast, come annunciato dalla casa di Redmond. L'evento si svolgerà il 21 settembre 2023 alle 6 pm JST / 9 am UTC / 2 am PDT, che corrispondono alle 10:00 am in Italia. Il focus dello stesso saranno come sempre gli annunci relativi al mercato asiatico, in particolare il Giappone.